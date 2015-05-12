Тексты для сайта

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок256 просмотров

Добрый день!

Необходимо написать статью (историю) бренда мужской кожгалантереи (опираться при этом на уже существующую статью "о бренде" женской галантереи). 2500-3000 знаков

Написать статью о мужских качественных сумках из натуральной кожи. 2000 знаков примерно

Написать 2 отзыва про 2 модели сумок, 1000 знаков каждый.

Тексты должны быть уникальными, особое внимание статье "о бренде" - должна быть продуманной и качественной.

Срок - сутки.

10 лет назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

JTT
34 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена очень качественно и в оговоренные сроки! Рекомендую.
Сотрудничество успешно состоялась, отличный заказчик, очень вежливый, приятный в общении. ТЗ было четким, оплата быстрой. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

JTT
34 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад

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