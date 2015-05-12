Здравствуйте. Для сайта женской тематики требуется автор для корректировки и написания 300 статей. Требования к автору: 1. Знание русского на отлично (грамматика, пунктуация) 2. Ответственный ...
Тексты для сайта
Добрый день!
Необходимо написать статью (историю) бренда мужской кожгалантереи (опираться при этом на уже существующую статью "о бренде" женской галантереи). 2500-3000 знаков
Написать статью о мужских качественных сумках из натуральной кожи. 2000 знаков примерно
Написать 2 отзыва про 2 модели сумок, 1000 знаков каждый.
Тексты должны быть уникальными, особое внимание статье "о бренде" - должна быть продуманной и качественной.
Срок - сутки.
Выбранный исполнитель
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