Копирайт для американского сайта

Требуется копирайтер, который напишет тексты для сайта на английском языке.

Специфика: американская аудитория, тексты должны быть лаконичны и понятны.

Нужен человек опытом написания статей на английском (американский вариант английского языка), любящие свою работу и имеющие желание покорить Америку своими текстами.

И старайтесь указывать в контактах вашу активную почту, скайп, и номер телефона - для быстрой связи с вами - т.к. вопрос требует оперативного решения.