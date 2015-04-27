russkieoboi.ru требуется для товаров описание на русском и английском создание текстов 8 , четко описывающих товар, с размножением текста по шинглу 5 с человекочитаемым описанием для продвижения каждого товара генерация 200 ...
Копирайт для американского сайта
Требуется копирайтер, который напишет тексты для сайта на английском языке.
Специфика: американская аудитория, тексты должны быть лаконичны и понятны.
Нужен человек опытом написания статей на английском (американский вариант английского языка), любящие свою работу и имеющие желание покорить Америку своими текстами.
И старайтесь указывать в контактах вашу активную почту, скайп, и номер телефона - для быстрой связи с вами - т.к. вопрос требует оперативного решения.
Заявки фрилансеров
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