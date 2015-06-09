Требуется 43 англ текста на тему "Furniture"

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Завершен5 заявок187 просмотров

На сайте (интернет-магазин) будут 43 категории/подкатегории.

Нужны тексты описывающие категорию (страница а4).

Список категорий:

------ Living Room Furniture

Sofas & Loveseats

Chairs & Recliners

Coffee & Accent Tables

Sectional Sofas

Entertainment Centers

Bookshelves

Ottomans

------ Kids' Furniture

Cribs

Kids' Beds

Kids' Storage

All Kids' Furniture

Room Ideas

------ Bedroom Furniture

Beds

Headboards

Bedroom Sets

Chests & Dressers

Nightstands

Armoires

Mattresses

------ Bathroom Furniture

Vanities

Cabinets

Bathroom Shelving

------ Dining & Bar Furniture

Dining Sets

Dining Tables

Dining Chairs

Bar Stools

Kitchen Furniture

Buffets

------ Patio Furniture

Sofas, Chairs, and Sectionals

Dining Sets

Hammocks & Swings

------ Home Office Furniture

Desks

Office Chairs

Storage

File Cabinets

Commercial Office Furniture

Пишите цену и сроки, пожалуйста.

10 лет назад
adparad
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$3
1 день
Всё в срок. Работаем на постоянной основе.
Полностью довольна работой с Юрием: четкая задача, мгновенная оплата и грамотный подход. Очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад

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