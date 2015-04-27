Описание товаров ( генерация текстов по шинглу 5 )

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Закрытнет заявок182 просмотра

russkieoboi.ru

требуется для товаров описание на русском и английском

создание текстов 8 , четко описывающих товар, с размножением текста по шинглу 5 с человекочитаемым описанием

для продвижения каждого товара

генерация 200 текстов по каждому разделу, включая метатеги и т.п. а именно:

Название товара: задается согласно артикулу

HTML-тег H1:

HTML-тег Title:

META Description:

Мета-тег "Описание"

META Keywords:

Мета-тег "Ключевые слова"

Описание: не менее 1500 символов

Краткое описание не менее 500 символов

Теги товара: разделяются запятой не менее 10 слов

http://joxi.ru/v29d17dfWaEOmG

HTML
10 лет назад
vg_sav
Вадим 
54 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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