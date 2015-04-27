Копирайт для составления описания товаров интернет-магазина

Интернет-магазин по продаже саженцев деревьев и кустарников. Текст сео-оптимизированный, ключевые слова подобраны. Есть требования по заспамленности, водности и уникальности.

Подробное тех.задание вышлю в личку. Всего проект на 200-220 тыс знаков (90 статей).

Обращаю внимание! Нужен грамотный копирайтер, не допускающий синтаксических, пунктуационных, орфографических, грамматических и стилистических ошибок.

Статья с 3-мя и более ошибками не оплачивается.

Приступать к работе нужно в ближайшее время.

Цена 1000 знаков без пробелов - 50 рублей.