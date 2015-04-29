Продающий текст по теме "аттестация по электробезопасности"

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Завершен6 заявок164 просмотра

Для компании занимающейся аттестацией рабочих мест необходимо написать новый продающий текст по запросу "аттестация по электробезопасности"

Объем 3-4к символов.

Изучение темы и особенностей компании перед написанием материала обязательно (текст должен выглядеть профессионально и убедительно, человек должен заказать услугу)

Срок - сутки.

Оплата строго за результат.

Опыт по написанию материалов подобной тематики приветствуется. Оставляйте заявки с примерами похожих работ.

10 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Deya13
Елена 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$32
1 день
Положительный и веселый человек. Отличные человеческие качества в сочетании с знанием своего дела, ответственностью и трудолюбием сегодня встретить не так уж и просто :) Рекомендую!
Если бы Станислав был зубным врачом, я бы к нему, как на праздник ходила: Быстро, безболезненно, с позитивным настроем и полностью на связи, готовый способствовать и помогать. Один из лучших дней в моей жизни. Спасибо за сотрудничество. Заказчика не просто рекомендую, а пропагандирую!=)

Заявки фрилансеров

Deya13
Елена 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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