Продающий текст по теме "аттестация по электробезопасности"

Если бы Станислав был зубным врачом, я бы к нему, как на праздник ходила: Быстро, безболезненно, с позитивным настроем и полностью на связи, готовый способствовать и помогать. Один из лучших дней в моей жизни. Спасибо за сотрудничество. Заказчика не просто рекомендую, а пропагандирую!=)