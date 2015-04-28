Необходим копирайт с включением ключевых фраз

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт48 заявок329 просмотров

Добрый день!

На текущий момент необходимы в разделы сайта тексты с включением определенных ключевых фраз, тексты 2000-3000 знаков.

Тематика - стенды для детского сада.

Будут рассматриваться кандиданты готовые работать на долговременной основе.

10 лет назад
Sandr0man
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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