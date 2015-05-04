Серия текстов по страхованию

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Завершен5 заявок180 просмотров

Нужно написать серию текстов страховой тематики, оплата 35р/1000 збп

10 лет назад
SmartText
Елена 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

yuliya_a_melnik
Юлия 
43 года
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$2
1 день
Довольна сотрудничеством! Спасибо за ответственный подход, грамотные и интересные тексты.
Очень профессиональный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

yuliya_a_melnik
Юлия 
43 года
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад

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