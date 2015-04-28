Новости и обзоры на тему строительства уник/репост/рерайт

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Закрыт19 заявок239 просмотров

Темы:

нужно разбивать по регионам/крупным городам РФ

1 Новостройки

2 Строительные машины и механизмы

3 Строительное оборудование и технологии

4 Строительный инструмент

5 ИТ-технологии в строительстве

6 Быстровозводимые здания и сооружения

7 Строительные материалы

8 Строительные конструкции

9 Образование для строительства

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10 лет назад
a1FFBM
47 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров