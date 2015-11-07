Сделать программу – парсер для переноса данных в Битрикс24 файл ТЗ приложен программа должна делать все что написано кратко на стр.13 все остальные страницы – поясняющие причем облачный диск может ...
- $15Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Установить wordpress в конфигурации multisite на хостинг количество multisite = 15 шт. хостинг = www.smartape.ru/hosting/ или hosting.jino.ru/price/#/d... Тема будет указана исполнителюВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Состав работ: 1) Разработка дизайна сайта в т.ч. тексты и подбор контента из выполненных работ и из интернета 2) Программирование 3) Установка на хостинг 4) Настройка для раскрутки 5) 1 ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт9 лет назад
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программа на с# - каркас для дальнейшего использования вот по этому вебинару http://www.finam.ru/webinars/course45/program160/schedule или вот отсюда http://stocksharp.com/forum/yaf_postst5769_Osnovy-alghotorghovli.aspx 1) установить мне на пк visual studio на teamviewer - у меня не получается почему-то ошибку выдает ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад
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1 Мне нужно чтобы при возникновении сигнала индикатор выводил в столбец со своим тф, уровень и время - образец таблицы https://s.mail.ru/UXUHMHamgeKo/img-2015-11-07-13-07-45.png 2 Математика поиска сигнала (это мой сигнал) - просьба просто показать как ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
Сопровождение проекта разработки торгового робота советника Средства: С# и StockSharp Условие: в связи с тем что математическое ядро стратегии является NDA программист выполняет следующие задачи: 1) создание графического интерфейса - ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Состав работ: 1) Разработка дизайна сайта в т.ч. тексты и подбор контента из выполненных работ и из интернета 2) Программирование 3) Установка на хостинг 4) Настройка для раскрутки 5) 1 ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт9 лет назад
специализированная Социальная сеть смесь функционал: 1) drive2.ru 2) vk.com 3) фриланс 4) http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page 5) http://www.criticaltools.com/WBS%20Charts.html Примечание: 1) без ответа на вопрос в след.пункте заявки сразу в отказ 2) ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
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2-1 склад 607 м2 2-2 склад 1299 м2 2-3 вахта 27 м2 2-3 навес 236 м2 ИД и ТУ - https://cloud.mail.ru/public/5jagpCc779Lk/142-%D0%A2%D0%97-%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86.doc Только для тех кто делает в 25 раз ...Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Реконструкция административного 5-эт. здания под жилой дом с лофт-аппарт. ПД и РД 2900 м2 Административное здание 5 эт. 2900 м2 Реконструкция под жилой дом с лофт-аппартаментами Количество апартаментов ЛОФТ: - 44 ...Архитектура зданий6 заявокЗакрыт10 лет назад
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Требуется сделать буклет - задача именно для архитектора 1Ф — Разработка проектов промышленного и гражданского строительства 1Ф (ООО) осуществляет свою деятельность как: генеральная проектная организация — генпроектировщик и подрядная проектная организация - ...Архитектура зданий3 заявкиЗакрыт10 лет назад
1. Разработка индикатора для квика. Параметры: 1.1. Дата/время бара с которого начинается анализ. 1.2. Максимальное количество баров между 1 и 2 баром паттерна. 1.3. % отклонения для сравнения баров. 1.4. Настройки ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Система должна считывать через API или любым другим методом с сайта госзакупки информацию о каждой закупке по заданным параметрам и отбирать их для участия Система предназначена для личного использования В ...Базы данных2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $300
Техническое задание на разработку и запуск сайта 1Ф Сайт инженерной фирмы Фирма занимается следующей деятельностью: Разработка проектной документации для строительства, Управление бизнес-проектами, Строительно-монтажные работы по 9 направлениям ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Все то для прямых продаж Внимание: 1) вписать сайт московской фондовой биржи – без этого предложения не рассматриваю 1-1) вписать фразу : Я полностью согласен с ценой ...Фирменный стиль2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Темы: нужно разбивать по регионам/крупным городам РФ 1 Новостройки 2 Строительные машины и механизмы 3 Строительное оборудование и технологии 4 Строительный инструмент 5 ИТ-технологии в строительстве 6 Быстровозводимые ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад
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134-Проект Ред.1 http://1drv.ms/1zgCnDy - ЗАКАЗЧИК СОГЛАСОВАЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПИСЬМОМ 1) 134-ИОС-СС местная телефония с атс 134-ИСО-ТФ 2) 134-ИОС-СКС локальная сеть с сервером 3) 134-ИОС-ОВ2-АОВ-1 Вентиляция – Автоматика вентиляции ...Архитектура зданий2 заявкиЗакрыт10 лет назад
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Объем работ только по 1 и 2 этажу школы АР и ТХ согласованные с заказчиком здесь - http://a1.1f5.ru/issues/6379 Все образцы по аналогичному проекту сданному мною есть - http://a1.1f5.ru/issues/6379 АР+КР+ГП = 30 000 ...Архитектура зданий2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Пока просто сюда копирую мысли ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Основные цели: Основная цель проекта - сайт должен продавать Сайт фирмы должен продавать Сайт фирмы должен быть красивым ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт11 лет назад
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Группе компаний из 4-х ООО и 1 ЗАО требуется бух обслуживание Малый бизнес: все организации УСН Д-Р 1 ООО - принимает гос контракты, 25 гос контрактов за 2013 год, 15 чел, 7 штат ...Бухгалтерские услуги1 заявкаЗакрыт11 лет назад