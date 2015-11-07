a1FFBM

Шафиков a1FFBM

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
$5
10 баллов
11 лет назад
Регистрация в Яндекс Диске
Хороший заказчик, рекомендую...
все выполненно качественно, спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв