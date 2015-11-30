Программа на c#

программа на с# - каркас для дальнейшего использования вот по этому вебинару http://www.finam.ru/webinars/course45/program160/schedule или вот отсюда http://stocksharp.com/forum/yaf_postst5769_Osnovy-alghotorghovli.aspx

1) установить мне на пк visual studio на teamviewer - у меня не получается почему-то ошибку выдает

2) создать проект и у себя на пк и у меня - я так понял для этого нужен github

3) подключить библиотеки http://stocksharp.com/default.aspx

4) подключиться к поставщику данных с помощью библиотек - finam tranzaq connector и rithmic - библиотеки готовые - у ведущего это 5 строк кода

5) отобразить где то на экранной форме что подключение пошло успешно данные пошли и отобразить индикативно данные в табличной форме текущие котировки по контролируемым инструментам/бумагам/эмитентам

6) подключить библиотеку которая работает с потокам данных как с барами - у ведущего это тоже 5 строчек кода

6-1) сделать возможность читать набор инструментов из конфиг. файла - формат построчно: тикер (код), параметр-1, параметр-2, параметр-m

7) по кнопке запустить начать обрабатывать данные и искать в барах на n бар назад когда макс=мин или мин=мин или макс=мин для любых n бар назад если нашли то выводим в таблицу и куда нить отправляем эту инфу например "звеним" звуком

8) таблица статическая относительно количество столбцов ( по горизонтали)

по вертикали перечислены контролируемые инструменты (их количество вручную добавляется)

но внутри по горизонтали каждого инструмента может возникнуть несколько строк при наступлении события по п.7

9) объяснить мне как работает функция работы с барами вот отсюда http://stocksharp.com/forum/

Примечание:

1) игнор предложений объяснить по подробнее и уточнения цены и сроков

2) я несколько раз видел в видеороликах что такие вещи делают за полдня - максимум день люди кто знаком с C# понятно что ролик идет примерно 1 час - если у вас есть желание написать в ответ - "так сделай за день" - не тратьте свою энергию

3) если по ценам специализированных сайтов у вас есть желание подискутировать что торговый робот стоит от 50000 руб - то в качестве доводов на ваше внутреннее желание повозмущаться я приведу следующий довод : - в нем заложена уже торговая стратегия (математика), то есть он торгует!!!!! (я здесь стратегию не открываю - см. п.7 и п.8 и читай между строк - ладно хсн - в п.7 "фейковый" алгоритм только для проверки работы всего этого "хозяйства") - если есть желание торговать велкам в команду - то что я потом по п.8 буду доделывать - принесло мне на этой недели +20% к счету

4) см внимательно четко написано - без предоплаты

5) оплата как только все на моем пк будет функционировать как указано выше с учетом п.9

С УВАЖЕНИЕМ