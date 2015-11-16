Нужен расчет плиты перекрытия

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Доброго времени.

Интересует расчет плит перекрытия на несущую способность и запас прочности.  

Здание каркасного типа, по балкам уложены шестиметровые пустотные плиты (1,5 шириной).  

Состав пола (стяжка + плитка / линолеум) и перегородки (блок / кирпич)  есть.  

Данные по плитам следующие: пустота 160мм, армирование нижнее 12 мм с шагом ~ 200мм (делал вскрытие), класс бетона В 35 (ониксом стучали).  

Четыре этажа, планы этажей с размерами и перегородками в джипеге.

Необходимо: 

- собрать существующие фактические нагрузки. 

- рассчитать сколько плиты реально могут выдержать 

- рассчитать с учетом существующих нагрузок и определить запас прочности: на 1м2 / на этаж равномерно распределенной нагрузки (сколько одновременно человек может находится в помещении).

Предложите стоимость и сроки.

8 лет назад
rusich86
Алексей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
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