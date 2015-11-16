Нужен расчет плиты перекрытия

Нужна программа на С++ (Qt) для захвата снимков и видео с web-камеры. Сохранение полученных результатов на ПК. С детектором движения, звука и поддержкой нескольких камер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени.
Интересует расчет плит перекрытия на несущую способность и запас прочности.
Здание каркасного типа, по балкам уложены шестиметровые пустотные плиты (1,5 шириной).
Состав пола (стяжка + плитка / линолеум) и перегородки (блок / кирпич) есть.
Данные по плитам следующие: пустота 160мм, армирование нижнее 12 мм с шагом ~ 200мм (делал вскрытие), класс бетона В 35 (ониксом стучали).
Четыре этажа, планы этажей с размерами и перегородками в джипеге.
Необходимо:
- собрать существующие фактические нагрузки.
- рассчитать сколько плиты реально могут выдержать
- рассчитать с учетом существующих нагрузок и определить запас прочности: на 1м2 / на этаж равномерно распределенной нагрузки (сколько одновременно человек может находится в помещении).
Предложите стоимость и сроки.
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