Нужен расчет плиты перекрытия

Доброго времени.

Интересует расчет плит перекрытия на несущую способность и запас прочности.

Здание каркасного типа, по балкам уложены шестиметровые пустотные плиты (1,5 шириной).

Состав пола (стяжка + плитка / линолеум) и перегородки (блок / кирпич) есть.

Данные по плитам следующие: пустота 160мм, армирование нижнее 12 мм с шагом ~ 200мм (делал вскрытие), класс бетона В 35 (ониксом стучали).

Четыре этажа, планы этажей с размерами и перегородками в джипеге.

Необходимо:

- собрать существующие фактические нагрузки.

- рассчитать сколько плиты реально могут выдержать

- рассчитать с учетом существующих нагрузок и определить запас прочности: на 1м2 / на этаж равномерно распределенной нагрузки (сколько одновременно человек может находится в помещении).

Предложите стоимость и сроки.