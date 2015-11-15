Написать openwrt прошивку

Завод по производству гофрокартона и гофротары. Нужно сделать программу на основе СРМ и УСУ для учета и управления бизнесом. 1) Система УСУ для учета, расчета ведения делопроизводства: есть аналоги которые нам нравятся. Нужно внедрить в систему отчетности, учет ...