Написать openwrt прошивку

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка137 просмотров
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Необходимо написать openwrt прошивку для роутеров tp-link m7350 и tp-link m5360

Обязательный требуемый функционал возможность поднятия hot spot на подключаемом  устройстве.Radius клиент

8 лет назад
stopStorm
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад