Разработать вывод финансовых графиков (Js)

Нужна программа для коммуникаций на базе Android или Windows. Программа нудна для обменивается информации между этажами заведения.
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