Геометрические вычисления в 3D пространстве (Java)

Интересует цена на разработку парсера каталогов авто запчастей ETKA (VAG), Mitsubishi ASA в базу MySQL (все данные vin, картинки и тд). Это локальные программы, не сайты, имеют свою базу данных.
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Используя вспомогательный класс Point (double x, double y, double z), требуется написать Java класс, включающий следуюшие методы.
1. boolean intersectLineSegment(Point l1, Point l2, Point t1, Point t2, Point t3) - проверка пересечения отрезка и треугольника
2. boolean intersectRay(Point l1, Point l2, Point t1, Point t2, Point t3) - проверка пересечения луча и треугольника
3. double getDistance(Point p, Point t1, Point t2, Point t3) - минимальное расстояние от точки до треугольника
Для первых двух методов использовать Барицентрический тест (http://www.ray-tracing.ru/articles213.html). Лучи и отрезки задаются двумя точками, треугольники - тремя вершинами. Код должен быть оптимальным с точки зрения быстродействия и оптимизации. Если у вас есть более эффективный алгоритм, то можно реализовать на нем. Задача вполне ясная, прошу указывать цену и сроки.
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