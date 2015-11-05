Парсер каталогов авто запчастей ETKA (VAG), Mitsubishi ASA

Создать прайс-лист по примеру. чтобы я мог добавлять туда, редактировать без труда. Прайс должен быть зашифрован от редактирования всеми кроме владельца. По примеру, только колонка кол-ва редактируется другими. Должна быть еще ячейка с курсом и ...