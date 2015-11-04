Нужна программа-бот с использованием прокси серверов

ОПЛАТА ТОЛЬКО ЗА ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ! Требуется создать автоматический регистратор аккаунтов инстаграм Генерация аккаунта – человекоподобные Имя и Фамилия Генерация почты в любом формате (маил или яндекс) Работа с прокси, многопоточность на выходе имеем: логин инсты:пароль инсты;логин почты:пароль ...
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