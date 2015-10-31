нужна программа для автоматический работы 1 расшифровки защиты от роботов 2 заполнения поля расшифрованным кодом 3 поиска и принятия документа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать Table manager для покера.
Играю в покер расставляя столы по четырем углам экрана.
Что требуется от программы:
- следить за столами в этих четырех углах (слотах). В каждом слоте несколько столов стопкой. Окна обнаруживаются по классу, заголовку окна и координатам.
- при наступлении моего хода, вывести окно на передний план. Наступление моего хода определяется по цвету пикселя, где появляется кнопка Фолд. Перед выводом стола на передний план нужно сделать клик мыши по координатам. Определение цвета пикселя и клик по координатам нужно делать в неактивном окне.
- окна выводятся на передний план по определенному алгоритму, который опишу подробно тому, кто возьмется за работу.
Встроенная авто-активация столов в руме работает некорректно, что очень напрягает. Хочу ее отключить и использовать свой Table Manager.
Могу сам написать программу, но это займет около 10 дней, т.к. придется вспоминать то, чем несколько лет не занимался, а свободного времени критически не хватает.
Решил обратиться к программистам, ведь для Вас это на пару часов работы)
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