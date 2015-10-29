Пытаюсь изменить заголовки через браузерное расширение, не выходит - опыта мало, информация трудно ищется. Нужно через chrome.webRequest.onHeadersReceived.addListener Модифицировать url.
Компьютерная программа для поиска информации и сохранение отчетов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа должна заходить под моим паролем на сайт, задавать условия поиска в зависимости от заданных почтовый индексов и формировать отчеты по каждому индексу, часть информации переноситься автоматически в Excel в единый отчет, где хранится все информация за несколько предыдущих месяцев. Все повторяющие записи должны автоматически удаляться.
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