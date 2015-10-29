Компьютерная программа для поиска информации и сохранение отчетов

Необходима разработка аналога этого калькулятора: http://www.websteel.pkvesta.ru/tab1.aspxЧто нужно улучшить: Алгоритм будет доработан, но нет кардинально. Увеличить 3Д визуализация и чертеж (возможно надо будет перенести в другое место) Если не занимаетесь визуализацией, а можете сделать только код, пишите тоже, но указывайте ...