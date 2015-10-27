Нужно написать программу поиска в графе транзитивного подграфа с максимальным количеством вершин. Использовать для этого алгоритм hill climbing (метод восхождения на холм) и ТОЛЬКО ЕГО!!! Программа должна быть написана с использованием средств ООП. 3 класса: класс ...
Иллюстрация средствами OpenGL механизма срабатыв. оптического лазера
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Техническое задание: Средствами OpenGL выполнить визуализацию эффектазажигания лазера
Условия:Придвижении частицы “Выбивают” себе подобные, т.о увеличивается кол-во фотонов
Должно бытьреализовано:
1) 3D пространство. Масштабирование (возможность отобразить внутренние процессыпри старте!)
2) Лазер в рабочем состоянии снаружи
3) Рабочая кнопка запуска и остановка работы лазера
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