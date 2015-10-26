Программа + интернет сервис

Нужна кроссплатформенная программа со встроенным браузером возможно на технологии Google App Engine или аналогичной.

Пользователь выбирает нужные ему сайты, а программа проверяет через определенные промежутки времени обновление информации.

Идентификация пользователя через сервер.

Возможность оплаты дополнительных функций через смс и пр.

Чёткого ТЗ нет, есть список задач и приблизительное видение функционала, а так же некая сумма на реализацию задуманного.

Проект частный (можно сказать стартап ),… аналоги есть, но громоздкие и сложные в обращении, что в свою очередь говорит о востребованности.