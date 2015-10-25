Простой автокликер для автоматизации работы с базой данных и сайтом

Необходима разработка простого автокликера.

Есть определенная база данных (excel) и сайт. Необходимо чтобы программа брала данные из базы и вносила их в определенные ячейки на сайте. Необходимые данные: Фамилия клиента, Имя клиента, Отчество клиента, пол клиента, дата рождения клиента, тип счета, номер счета в двух ячейках, фамилия представители, имя представителя.