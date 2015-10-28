2 Программки на прологе

$8
Прикладное ПОЗавершен2 заявки224 просмотра
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Во вложении Задание на пролог 

жду ваших предложений

срок 3-4 дня

8 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
rbaklanov
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$8
3 дня
Спасибо за сотрудничество. Очень помог. Рекомендую
Интересная работа. Своевременная оплата. Рекомендую.
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