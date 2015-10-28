2 Программки на прологе

Здравствуйте, нужен программист под андроид. Нужно написать программу, детали в личной беседе. Техничесское задание покажу после общения с кандидатом. Оплата по этапно или в конце сдачи проекта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Во вложении Задание на пролог
жду ваших предложений
срок 3-4 дня
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