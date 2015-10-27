Таблицы Excel

Нужна программа, которую можно запустить через командную строку для видео обработки. Функциональность: вставить видео или фото через N-секунд в видео. Дополнение: вызываться программа должна через командную строку... никакого визуального интерфейса не надо... работать должна предпочтительно на сервере linux, либо ...
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Нужен человек, который отлично владеет Excel. Необходимо оптимизировать поиск по таблице и сортировку. Возможно с помощь макроса или VBA. Возможно и нет. В заявках прошу обязательно указывать стоимость и время за которые сможете сделать. Формулировка задания в прикрепленном документе WORD. Для удобства связи сразу укажите логин скайпа.
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