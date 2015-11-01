Программа для видео обработки, запускаемая через командную строку.

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Нужна программа, которую можно запустить через командную строку для видео обработки.

Функциональность: вставить видео или фото через N-секунд в видео.

Дополнение: вызываться программа должна через командную строку... никакого визуального интерфейса не надо... работать должна предпочтительно на  сервере linux, либо универсальная.

Пример вызова: "videoinclude -in_file 'адрес входного видео' -ads_file 'файл ролика' -ads_time 'время через которое вставить рекламный ролик' -out_file 'адрес выходного файла' "

8 лет назад
maxstor2004
Виталий 
39 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
maxbsoft
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
8 лет назад
$250
3 дня
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