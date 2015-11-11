Сделать робота для сбора объявлений с авито.

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Нужен человек, который сделает робота для сбора объявлений с авито. Надо собирать только заголовок и текст объявления. Телефон и картинку парсить не надо. Нужен человек, который разбирается и имеет опыт в разработке.  После сбора информации надо будет реализовать ее отправку на имеющийся сайт.  Остальные подробности обсужу с кандидатом на исполнение.

8 лет назад
s0s0s0s
Сергей 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
jushin
Юшин 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$41
7 дней
Хороший грамотный исполнитель!!!
Однозначно рекомендую к сотрудничеству. Сергей знает, что ему нужно и прислушивается к рекомендациям. С ТЗ проблем не было.
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