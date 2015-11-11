Сделать робота для сбора объявлений с авито.

Под виндовс. Перемещение (методом drag and drop), расстановка изображений по рядам (с разбиением массива на эти самые ряды). Создание системы описаний изображений. Чтобы зря не отвлекать людей, сразу - без предоплаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который сделает робота для сбора объявлений с авито. Надо собирать только заголовок и текст объявления. Телефон и картинку парсить не надо. Нужен человек, который разбирается и имеет опыт в разработке. После сбора информации надо будет реализовать ее отправку на имеющийся сайт. Остальные подробности обсужу с кандидатом на исполнение.
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