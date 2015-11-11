Сделать робота для сбора объявлений с авито.

Нужен человек, который сделает робота для сбора объявлений с авито. Надо собирать только заголовок и текст объявления. Телефон и картинку парсить не надо. Нужен человек, который разбирается и имеет опыт в разработке. После сбора информации надо будет реализовать ее отправку на имеющийся сайт. Остальные подробности обсужу с кандидатом на исполнение.