Прикладная программа для работы с изображениями

Прикладное ПОЗакрыт6 заявок221 просмотр
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Под виндовс.

Перемещение (методом drag and drop), расстановка изображений по рядам (с разбиением массива на эти самые ряды). Создание системы описаний изображений.

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8 лет назад
Ivanof
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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