Разработка программы для автоматизации работы с сайтом

Необходимо разработать программу для автоматической работы с сайтом https://www.24option.com/24option/ и http://binaroption.com/subscrible

Описание программы:

I ЧАСТЬ.

На сайте, есть страница с веб-чатом http://binaroption.com/subscrible (закрыта от неавторизованных пользователей). Чат написан на JavaScript.Необходимо разработать программу, которая будет делать следующее:

1) Программа авторизовывается в чате (логин и пароль указывается в настройках программы).

2) В режиме реального времени проверяет чат на наличие новых сообщений.

В чате могут появляться разные сообщения, но нас интересуют только следующие два типа сообщений (валютные пары, время могут быть любыми):

1 тип:

USD/CAD call 15.15 gmt

USD/JPY put 09.30 gmt

2 тип:

USD/CHF call 5 min

AUD/USD put 5 min

Кроме этого, программа не должна обращать внимание на регистр букв. Например, USD/CAD call 15.15 gmt и usd/cad CALL 15.15 GMT - это одно и тоже.В первом типе сообщений время указано в формате UTC±00:00, программа должна добавлять 3 часа, чтобы получалось время UTC+3 В сообщение - 15.15, а получается 18:15 (точку нужно заменять на двоеточие).

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II ЧАСТЬ.

Программа авторизовывается на сайте https://www.24option.com/24option/, далее алгоритм работы зависит от того, сообщение какого типа пришло в чат.

I тип (USD/CAD call 15.15 gmt):

Программа выбирает "Цена выше/ниже" (в левой части сайта), далее выбирает нужный актив (Тот, который пришел в сообщении. Например, USD/CAD), выбирает время истечения (То, которое пришло в сообщении. Переведенное в формат UTC+3 Например, 18:15). Далее, уже в правой части сайта, "ЦЕНА ВЫШЕ" - если в сообщении call; "ЦЕНА НИЖЕ" - если в сообщении put. Далее в графу Сумма: $ программа подставляет значение, указанное в соответствующем поле в настройках программы, и нажимает на кнопку КУПИТЬ.

II тип (USD/CHF call 5 min):

Программа выбирает Краткосрочные (в левой части сайта), затем выбирает вкладку 5 минут, далее выбирает нужный актив (Тот, который пришел в сообщении. Например, USD/CAD), выбирает время истечения (То, которое пришло в сообщении. Переведенное в формат UTC+3 Например, 18:15). Далее, уже в правой части сайта, "ЦЕНА ВЫШЕ" - если в сообщении call; "ЦЕНА НИЖЕ" - если в сообщении put. Далее в графу Сумма: $ программа подставляет значение, указанное в соответствующем поле в настройках программы, и нажимает на кнопку КУПИТЬ.

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Дополнение:

1) Программа должна мониторить, как закрываются сделки, открытые через программу (Раздел "История сделок" в правой нижней части сайта). Если в столбце "Прибыль / Возврат средств" у сделки значение "0.00" - это означает проигрыш, если значение любое другое - выигрыш.

2) Если сделка оказалась проигрышной, то во время следующей сделки программа должна подставить в графу "Сумма:$" значение из второго поля программы. Если такая сделка оказалась выигрышной, то во время следующей сделки программа будет подставлять в графу "Сумма:$" опять значение из первого поля программы. Если эта сделка тоже оказалась проигрышной, то программа прекращает свою работу, уведомляя об этом пользователя.

3) В интерфейсе программы должен указываться статус: Работает, Не работает, Остановлена по причине двух проигрышных сделок.

4) Задержка между появлением сообщения в онлайн-чате и открытием сделки должно составлять не более 20 секунд.

5) Программа должна работать в режиме real-time 24/7 на Windows VPS, нормально функционировать на компьютерах средней конфигурации и не сильно загружать оперативную память.

6) ПО должно работать должно работать должным образом, соответствуя всем вышеизложенным требованиям.

В заявке указывайте примерные сроки разработки.