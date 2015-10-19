Доработка управляющего софта для цифровой печатной машины

Ищем программиста с навыками деассемблирования утилит под Виндоуз, написанных на С++ и взаимодействующих через веб-интерфейс с сервером оборудования (html, Java). Вкратце - нужно обеспечить доступ к сервисному режиму обслуживания печатного оборудования. Программное обеспечение работает под Windows XP Embedded и, соответственно, устарело и официально уже не поддерживается и не обслуживается. Обновление сервера и программного обеспечения - дорого и нецелесообразно.

Работы предположительно не очень много, но срочно. Если вас интересует такая задача, опишу более подробно.