Изменение файлов по шаблону

$20
Прикладное ПОЗавершен8 заявок216 просмотров
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ОС: Windows

Нужно написать обработчик который по заданному шаблону будет в выбранных файлах изменять по единому алгоритму несколько байт и сохранять обработанные файлы.

Детали по запросу.

8 лет назад
digtal-flex
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
vaaalik
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$20
3 дня
Оперативно и качественно реализовал поставленную задачу. Правильный подход к работе. Рекомендую.
Приятный заказчик, чётко ставит задачи и требования. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, рекомендую.
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