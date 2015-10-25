Изменение файлов по шаблону

Здравствуйте. Ищем крутого CC++ программиста. Требуется вытащить кусок кода из проекта Chromium и вынести его в отдельный проект. Области исходников в которых находится нужных кусок кода удалось локализировать. Осталось только вынести в отдельный проект. Подробнее при личном общении. Бюджет 500$ Оплата ...
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ОС: Windows
Нужно написать обработчик который по заданному шаблону будет в выбранных файлах изменять по единому алгоритму несколько байт и сохранять обработанные файлы.
Детали по запросу.
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