Разработка решения для регистратуры медцентра

$150
Прикладное ПОЗавершен13 заявок254 просмотра
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Добрый день!

Требуется разработать удобное, функциональное, интуитивно понятное решение для администраторов медицинского центра. Это может быть небольшая программка под win, либо Exel файл с макросами, либо еще что-то - предлагайте.

Суть решения: администратор вносит в него ФИО, дату рождения, телефон, емейл пациента, выбирает анализ (их около 1000) из списка, плюс автоматом должна добавляться цена и срок изготовления этого анализа. Затем всё что внесли должно добавляться в шаблон договора на оказание услуг (он есть в наличии) и распечатываться на одном листе. Разумеется хотелось бы видеть добавление пациентов в базу и сортировку их по различным критериям. По итогам дня должна быть выгрузка отчета и отправка его на емейл. Это коротко по сути, все нюансы предоставлю в ходе работы.

Срок выполнения - 2-3 недели.

Спасибо. Жду предложений.

8 лет назад
scraggy
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
uznik93
61 годУкраина
11 лет в сервисе
онлайн
8 лет назад
$150
20 дней
Николай отлично справился с заказом!
Доволен сотрудничество. После демонстрации работы программы Дмитрий сразу заплатил за работу.
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