Разработка решения для регистратуры медцентра

Добрый день!

Требуется разработать удобное, функциональное, интуитивно понятное решение для администраторов медицинского центра. Это может быть небольшая программка под win, либо Exel файл с макросами, либо еще что-то - предлагайте.

Суть решения: администратор вносит в него ФИО, дату рождения, телефон, емейл пациента, выбирает анализ (их около 1000) из списка, плюс автоматом должна добавляться цена и срок изготовления этого анализа. Затем всё что внесли должно добавляться в шаблон договора на оказание услуг (он есть в наличии) и распечатываться на одном листе. Разумеется хотелось бы видеть добавление пациентов в базу и сортировку их по различным критериям. По итогам дня должна быть выгрузка отчета и отправка его на емейл. Это коротко по сути, все нюансы предоставлю в ходе работы.

Срок выполнения - 2-3 недели.

Спасибо. Жду предложений.