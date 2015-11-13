Сравнение цен в прайс-листе Excel

Требуется реализовать (на VBA, в виде отдельной программы или другим способом) функцию сравнения цен на товары в двух прайс-листах. Важная особенность: артикулы, имена могут не совпадать. Например, в одном прайс листе товар называется "tovar 1", а в другом "товар 1". При этом четкой зависимости как могут отличаться названия товаров нет.