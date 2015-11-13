Сравнение цен в прайс-листе Excel

Здравствуйте, нужен программист под андроид. Нужно написать программу, детали в личной беседе. Техничесское задание покажу после общения с кандидатом. Оплата по этапно или в конце сдачи проекта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется реализовать (на VBA, в виде отдельной программы или другим способом) функцию сравнения цен на товары в двух прайс-листах. Важная особенность: артикулы, имена могут не совпадать. Например, в одном прайс листе товар называется "tovar 1", а в другом "товар 1". При этом четкой зависимости как могут отличаться названия товаров нет.
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