Составить систему учета бизнеса на базе google docs

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки177 просмотров
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Добрый день! 

Есть необходимость в организации системы учета бизнеса. Требуется создать систему учета проектов и финансов- расходы, доходы, бюджеты, прибыль. Что сдано, что не сдано. Сделать максимально удобной внесение потраченных средств. Более подробное ТЗ сброшу исполнителю. Прошу указывать есть ли опыт подобных работ в google docs. CRM не предлагайте- нам не подходит.

8 лет назад
smirnovma
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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