Составить систему учета бизнеса на базе google docs

Добрый день!

Есть необходимость в организации системы учета бизнеса. Требуется создать систему учета проектов и финансов- расходы, доходы, бюджеты, прибыль. Что сдано, что не сдано. Сделать максимально удобной внесение потраченных средств. Более подробное ТЗ сброшу исполнителю. Прошу указывать есть ли опыт подобных работ в google docs. CRM не предлагайте- нам не подходит.