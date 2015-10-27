Необходимо разработать программу для автоматической работы с сайтом https://www.24option.com/24option/ и http://binaroption.com/subscrible [b]Описание программы:[/b] [b][u]I ЧАСТЬ.[/u][/b] На сайте, есть страница с веб-чатом http://binaroption.com/subscrible (закрыта от неавторизованных пользователей). Чат написан на JavaScript.Необходимо разработать программу, которая будет делать следующее: 1) Программа авторизовывается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать парсер Авито, которые будет парсить объявления по критериям "Сдам Квартиру", "Сдам Комнату" от частных лиц по всей России, но возможность указать таргетирование по городам.
Требования к парсеру:
- Язык - только C# потому что потребуется интеграция Вашего кода в другую систему
- Автоматическое получение и отсейка проксей с сервиса http://www.freeproxy-list.ru/api
- Автоматическое распознавание картинки из номера телефона используя Антигейт либо другую готовую OCR библиотеку
- Необходимо сохранять всю информацию в таблицу базы данных MS SQL и при парсинге избегать дубликатов.
- Необходимо выдергивать всю информацию, доступную в объявлении: картинки, площадь, описание, собственник и т.д.
- Без предоплаты
- Оплата по факту по завершении работы - демонстрация работы парсера через Team Viewer или Skype.
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