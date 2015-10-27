Написание программы для Periscope

Здравствуйте, нужен программист под андроид. Нужно написать программу, детали в личной беседе. Техничесское задание покажу после общения с кандидатом. Оплата по этапно или в конце сдачи проекта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Интересует написание программы для нового проекта – Periscope.
" Periscope – приложение для владельцев продукции Apple и Android. Основная идея
проста: любой человек в любой части земли может начать вести
онлайн-трансляцию с места событий. "
Задался поисками, после того как заметил, как некотоыре 15секундные трансляции набирают в сутки по
1млн+ сердец в сутки. Нашел несколько сервисов, которые предоставляют
такие услуги (при надобности, покажу).
Исходя из этого понимаю, что реализация софта вполне реальна.
Задачи софта:
1. Проставление лайков (сердцец) списком аккаунтов на определенную трансляцию.
2. Авторегистратор аккаунтов Periscope.
3. Привязка к железу. Возможность осуществлять привязку/отвязку самостоятельно (админка).
Задачи исполнителя:
1. Выполнение в максимально короткие сроки, которые это возможно.
2. Дальнейшее поддержание софта.
3. Передача всех исходных материалов.
Бюджет 10 000 рублей
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