Написание программы для Periscope

Доброго времени суток.

Интересует написание программы для нового проекта – Periscope.

" Periscope – приложение для владельцев продукции Apple и Android. Основная идея

проста: любой человек в любой части земли может начать вести

онлайн-трансляцию с места событий. "

Задался поисками, после того как заметил, как некотоыре 15секундные трансляции набирают в сутки по

1млн+ сердец в сутки. Нашел несколько сервисов, которые предоставляют

такие услуги (при надобности, покажу).

Исходя из этого понимаю, что реализация софта вполне реальна.

Задачи софта:

1. Проставление лайков (сердцец) списком аккаунтов на определенную трансляцию.

2. Авторегистратор аккаунтов Periscope.

3. Привязка к железу. Возможность осуществлять привязку/отвязку самостоятельно (админка).

Задачи исполнителя:

1. Выполнение в максимально короткие сроки, которые это возможно.

2. Дальнейшее поддержание софта.

3. Передача всех исходных материалов.

Бюджет 10 000 рублей