Radix – 2 DIT FFT in VHDL using Xilinx ISE

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Добрый день, 

Мне нужен блок Радикс-2 DIT FFT написанный в VHDL. Коэффициенты будут подсчитываться через CORDIC алгоритм (его делать не надо. Можно взять для тэста Xilinx IP), но должна быть опция и для LUT (Look-Up-Table). Работа должна содержать cтруктурную схему для описания процесса (PDF-ка например), ну и хорошо закомментированный код. 

Если есть вопросы, пожалуйста задавайте. Если забыли теорию FFT, тоже ни чего, помогу. Мне просто надо запрограммировать это в VHDL. 

C Уважением, 

Джон 

П.С: Xilinx FFT IP конечно же не подходит, в противном случае я бы не делал этот пост.

8 лет назад
DEengineer
Джон Доу 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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