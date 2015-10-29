Radix – 2 DIT FFT in VHDL using Xilinx ISE

Добрый день,

Мне нужен блок Радикс-2 DIT FFT написанный в VHDL. Коэффициенты будут подсчитываться через CORDIC алгоритм (его делать не надо. Можно взять для тэста Xilinx IP), но должна быть опция и для LUT (Look-Up-Table). Работа должна содержать cтруктурную схему для описания процесса (PDF-ка например), ну и хорошо закомментированный код.

Если есть вопросы, пожалуйста задавайте. Если забыли теорию FFT, тоже ни чего, помогу. Мне просто надо запрограммировать это в VHDL.

C Уважением,

Джон

П.С: Xilinx FFT IP конечно же не подходит, в противном случае я бы не делал этот пост.