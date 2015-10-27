Математически определить эффективный алгоритм лотереи

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Среди набора решений, необходимо математически определить наиболее эффективный алгоритм розыгрыша товара в лотерею. Подробнее обсуждение далее с исполнителем.

8 лет назад
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Михаил 
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
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