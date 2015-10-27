Нужно написать программу поиска в графе транзитивного подграфа с максимальным количеством вершин. Использовать для этого алгоритм hill climbing (метод восхождения на холм) и ТОЛЬКО ЕГО!!! Программа должна быть написана с использованием средств ООП. 3 класса: класс ...
Перехват и изменение заголовков через браузерное расширение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пытаюсь изменить заголовки через браузерное расширение, не выходит - опыта мало, информация трудно ищется.
Нужно через
chrome.webRequest.onHeadersReceived.addListener
Модифицировать url.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен человек программист, кто разрабатывал искусственный интеллект или знает о нём.Пишите лично, дам более подробную информацию.Благодарю Вас.Закрыт8 лет назад
Необходима разработка аналога этого калькулятора: http://www.websteel.pkvesta.ru/tab1.aspxЧто нужно улучшить: Алгоритм будет доработан, но нет кардинально. Увеличить 3Д визуализация и чертеж (возможно надо будет перенести в другое место) Если не занимаетесь визуализацией, а можете сделать только код, пишите тоже, но указывайте ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Скласти блок-схему алгоритма та написати програмуна мові C# для рішення поставленогозавдання з використанням оператора switch. Дані сформувати таким чином, щоб вибір був з 3-5 альтернатив.... подробнее в приложенииЗакрыт8 лет назад
Техническое задание: Средствами OpenGL выполнить визуализацию эффектазажигания лазера [b]Условия:[/b]Придвижении частицы “Выбивают” себе подобные, т.о увеличивается кол-во фотонов [b]Должно бытьреализовано[/b][b]:[/b] 1) 3D пространство. Масштабирование (возможность отобразить внутренние процессыпри старте!) 2) Лазер в рабочем состоянии снаружи 3) Рабочая кнопка запуска и остановка работы лазераПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $1600
Всем привет! Для работы над большим проектом ищем Java программиста. Обязательные требования: - отличное знание Java - английский: чтение документации и спецификаций - обязательно, свободный письменный английский - желательно - возможность работать над нашим проектом около 40 часов в неделю Желательные ...Закрыт8 лет назад
- $170
Доброго времени суток. Интересует написание программы для нового проекта – Periscope. " Periscope – приложение для владельцев продукции Apple и Android. Основная идея проста: любой человек в любой части земли может начать вести онлайн-трансляцию с ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $400
Необходимо разработать парсер Авито, которые будет парсить объявления по критериям "Сдам Квартиру", "Сдам Комнату" от частных лиц по всей России, но возможность указать таргетирование по городам. Требования к парсеру: [list][*]Язык - [b]только C#[/b] потому что потребуется интеграция ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужна кроссплатформенная программа со встроенным браузером возможно на технологии Google App Engine или аналогичной. Пользователь выбирает нужные ему сайты, а программа проверяет через определенные промежутки времени обновление информации. Идентификация пользователя через сервер. Возможность оплаты дополнительных функций через смс ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Есть необходимость в организации системы учета бизнеса. Требуется создать систему учета проектов и финансов- расходы, доходы, бюджеты, прибыль. Что сдано, что не сдано. Сделать максимально удобной внесение потраченных средств. Более подробное ТЗ сброшу исполнителю. ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад