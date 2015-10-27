Перехват и изменение заголовков через браузерное расширение

$30
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка147 просмотров
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Пытаюсь изменить заголовки через браузерное расширение, не выходит - опыта мало, информация трудно ищется.

Нужно через 

chrome.webRequest.onHeadersReceived.addListener

Модифицировать url.

 

8 лет назад
Devider
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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