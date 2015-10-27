Простенький редактор C# кода собственно на C# .NET4 WinForms

Нужно в Winforms создать простенький редактор C# кода. Нюансы:

- подсветки синтаксиса C#;

- компиляция по кнопке под .NET4:

- выдача предупреждений и ошибок при компиляции (можно наподобие того, что делается в студии).

На выходе от вас исходники, среда C# .NET4 WinForms.