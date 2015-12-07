Python - вебсокет/сокет диспетчер

Ищется python разработчик, у которого есть неделя времени.

Оплата - $200/день.

Необходима помощь в проекте на питоне с кусками cython.

Суть - небольшой многопоточный вебсокет/сокет (два в одном) диспетчер.

Должен существовать в виде демона - т.е. понимать start/stop/restart/status.

ОС - Linux Debian 8.

Необходимо будет сделать только каркас проекта, то есть дать первые шаги для дальнейшей разработки.

Описание проекта не выкладываю в паблик ввиду специфического содержания и понять можно только при общении.

Кандидат должен великолепно разбираться в питоне, иметь опыт работы с cython, понимать и уметь работать с потоками. Другими словами - хочется общаться с профессионалами.