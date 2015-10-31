Изменение программы

Добрый день, Мне нужен блок Радикс-2 DIT FFT написанный в VHDL. Коэффициенты будут подсчитываться через CORDIC алгоритм (его делать не надо. Можно взять для тэста Xilinx IP), но должна быть опция и для LUT (Look-Up-Table). Работа ...