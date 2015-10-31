Составить таблицу в EXCEL для учета заявок на выезде.

Задание подробное во вложении - в конце файлов раздел "практическая часть" для всего этого есть последовательный код, так что задача просто распараллелить блог с курсом тут http://naturalmodels.blogspot.ru/ Если взять конкретно лекцию 2 от вторник, 15 сентября 2015 г., ...