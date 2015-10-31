4 программы - MPI

Разработка программы на C#, запись ключа закрытого ключ по ГОСТ на носитель Jacard SE предоставлю рабочее место удаленно с носителем Также могу предоставить SDK
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Задание подробное во вложении - в конце файлов раздел "практическая часть"
для всего этого есть последовательный код, так что задача просто распараллелить
блог с курсом тут http://naturalmodels.blogspot.ru/
Если взять конкретно лекцию 2 от вторник, 15 сентября 2015 г., то, как видите, приложен
последовательный код и домашнее задание, в конце которого как раз необходимая практическая
часть.
в общем то, в каждой лекции примерно одинаковые трудозатраты должны быть...
заданий 4
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