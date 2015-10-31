4 программы - MPI

Задание подробное во вложении - в конце файлов раздел "практическая часть"

для всего этого есть последовательный код, так что задача просто распараллелить

блог с курсом тут http://naturalmodels.blogspot.ru/

Если взять конкретно лекцию 2 от вторник, 15 сентября 2015 г., то, как видите, приложен

последовательный код и домашнее задание, в конце которого как раз необходимая практическая

часть.

в общем то, в каждой лекции примерно одинаковые трудозатраты должны быть...

заданий 4