Эксперт Python со знанием Clouds/OAuth/Networking

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Требуется разработчик Python для работы в крупном зарубежном проекте.

http://www.lavva.com/

Тех. требования:

Python/Flask/AWS/Heroku

Опыт работы:

c облачными хранилищами данных на примере AWS S3

с публичными репозитариями Heroku/GitHub/Google/Dashboard

SDK:

OAuth (Python-OAuthlib, Flask-OAuth, Flask-Request OAuthlib)

Cloud Foundry, Google Cloud Storage JSON API

Python Geolocation

WiFi, PyBluez

Задачи:

Users Accounting:

Create/modify/delete account

Sign in via social networs (Facebook, Twitter, Linkedin, Dropbox)

View connected cloud services

File Management Dashboard:

Browse previews of all files indexed across connected cloud accounts

View each file's location (cloud service/device/local backup)

View & manipulate with associated metadata for each file, including: name, type, file size date created, date added, date modified, location data, social share account, social share date

Upload & download file to selected cloud destination

Move file(s) across all connected cloud accounts

Display % usage of total storage space per connected cloud account

Share & Social Connect:

Detect user location

Detect user wifi/bluetooth connection

Display other users nearby (based on pre-defined location proximity parameters e.g. 50 mile radius

and other.

Работа в команде. Оплата по договоренности.

Прошу приложить примеры выполненных проектов, имеющих отношение к представленному перечню задач.

Все предложения обсуждаются. Важен опыт, возможности и желание работать.