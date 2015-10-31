Эксперт Python со знанием Clouds/OAuth/Networking

Задание подробное во вложении - в конце файлов раздел "практическая часть" для всего этого есть последовательный код, так что задача просто распараллелить блог с курсом тут http://naturalmodels.blogspot.ru/ Если взять конкретно лекцию 2 от вторник, 15 сентября 2015 г., ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Требуется разработчик Python для работы в крупном зарубежном проекте.
Тех. требования:
Python/Flask/AWS/Heroku
Опыт работы:
c облачными хранилищами данных на примере AWS S3
с публичными репозитариями Heroku/GitHub/Google/Dashboard
SDK:
OAuth (Python-OAuthlib, Flask-OAuth, Flask-Request OAuthlib)
Cloud Foundry, Google Cloud Storage JSON API
Python Geolocation
WiFi, PyBluez
Задачи:
Users Accounting:
Create/modify/delete account
Sign in via social networs (Facebook, Twitter, Linkedin, Dropbox)
View connected cloud services
File Management Dashboard:
Browse previews of all files indexed across connected cloud accounts
View each file's location (cloud service/device/local backup)
View & manipulate with associated metadata for each file, including: name, type, file size date created, date added, date modified, location data, social share account, social share date
Upload & download file to selected cloud destination
Move file(s) across all connected cloud accounts
Display % usage of total storage space per connected cloud account
Share & Social Connect:
Detect user location
Detect user wifi/bluetooth connection
Display other users nearby (based on pre-defined location proximity parameters e.g. 50 mile radius
and other.
Работа в команде. Оплата по договоренности.
Прошу приложить примеры выполненных проектов, имеющих отношение к представленному перечню задач.
Все предложения обсуждаются. Важен опыт, возможности и желание работать.
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