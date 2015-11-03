Авторегистратор Аккаунтов Инстаграм

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Требуется создать автоматический регистратор аккаунтов инстаграм 

Генерация аккаунта – человекоподобные Имя и Фамилия  

Генерация почты в любом формате (маил или яндекс)  

Работа с прокси, многопоточность  

на выходе имеем:  

логин инсты:пароль инсты;логин почты:пароль почты  

приложение для windows версий 7-10  

дополнительные функции:  

-настраиваемое поле "сколько регистрировать с одного ip" числовое значение  

-настраиваемое поле "сколько регистрировать аккаунтов" в сумме 

-что сделать после выполнения задания, варианты  

а) остановиться  

б) возобновить задание по новой  > 

повторить через N часов – N минут (N – вводится вручную)  

-удаление (пропуск) повторов прокси  

-выбор типа прокси  

-ведение лога в онлайне (история создания, запросов и т п чтобы отслеживать )  

-антикапча  

8 лет назад
alex-xaker
Александр 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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