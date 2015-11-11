C# Доработать rtf-библиотеку netrtfwriter (конфликт тегов)

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Прикладное ПОЗавершен3 заявки304 просмотра
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1.Речь о свойствах шрифтов. Проблема-пересекающиеся теги (подчеркнутый, болд, курсив и др. исключают друг друга, см.картинку). 

Подсказка: netrtfwriter использует для тегов конструкции с фигурными скобками, которые не могут перекрываться

{\highlight  текст{\bтекст}текст}

а RichTextBox теги вида

\highlight1  текст \b текст \highlight0 текст \b0.

2. Написать функцию вывода свойств шрифта в указанной позиции, например:

var propColor=par.getCharFormat(15).FgColor;

3. Сделать addCharFormat (10, 15); как в richTextBox.Select (10, 5); - (выделяет 01234 в контрольном примере)

RichTextBox не предлагать, т.к. нужна многопоточность, а RichTextBox привязан к GUI. Проверка результата-присылаете солюшн (см.аттач) с скомпилированной dll. 

8 лет назад
HeatPowerEng
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
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Выбранный исполнитель
UrrreeeZ
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
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