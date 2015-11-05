Delphi, выпадающий fPopupForm в DBGrid

Создать выпадающую форму - fPopupForm, чтоб выпадала в DBGrid при вставке новой строки, в замен поля fkLookup (раньше был плоский справочник, проблем не было, сейчас древовидный, пришлось самому сделать fPopupForm, а показать под новой строкой не знаю как, т.к. координаты новой строки не известны.)

Оплата на сберкард если устроит, сумма договорная, пример приложения можно на почту. В примере можно использовать любую локальную базу данных.