Сбор данных с корректора газа

Прикладное ПОЗакрыт6 заявок251 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

необходимо написать программу под винду, с помощью которой будет осуществляться обмен данными с корректором газа ek270 эльстер электроника.  А именно на корректоре будет установлена оптоголовка, на компьютере это будет виртуальный com порт. обмен данными Оптический интерфейс (интерфейс1), соответствующий ГОСТ Р МЭК61107; полудуплекс-ный, последовательный с асинхронной передачей данных в соответствие с ISO 1177

Поддержка режима передачи данных “C” 

суть программы - снимать с прибора каждый час  автоматически показания и складывать их в сформированный csv файл.

8 лет назад
wrc286
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Считыватель ссылок

    Написать программу на любом языке. На входе файл со ссылками Эти ссылки по одной передаются в браузер, происходит редикт по ссылке и новую получившуюся ссылку надо записать в файл

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Delphi, выпадающий fPopupForm в DBGrid

    Создать выпадающую форму - fPopupForm, чтоб выпадала в DBGrid при [b]вставке новой строки[/b], в замен поля fkLookup (раньше был плоский справочник, проблем не было, сейчас древовидный, пришлось самому сделать fPopupForm, а показать под новой строкой не знаю ...

    Delphi
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • C# Доработать rtf-библиотеку netrtfwriter (конфликт тегов)

    $100

    1.Речь о свойствах шрифтов. Проблема-пересекающиеся теги (подчеркнутый, болд, курсив и др. исключают друг друга, см.картинку).  [u]Подсказка[/u]: netrtfwriter использует для тегов конструкции с фигурными скобками, которые не могут перекрываться {\highlight[b]  [/b]текст[b]{\bтекст[/b]}текст[b]}[/b] а RichTextBox теги вида \highlight1  текст [b]\b текст [/b]\highlight0 [b]текст ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Программа расчета задолженности

    необходимо создать программу расчета задолженности (пени, инфляции, штрафов т и.р.) на подобии программы задолженности http://www.sov.com.ua/calculate.html на укр.и рус.языках с возможностью сохранения расчетов в ворде и екселе, но предоставление полных данных после оплаты с помощью платежных ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Авторегистратор Аккаунтов Инстаграм

    ОПЛАТА ТОЛЬКО ЗА ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ!  Требуется создать автоматический регистратор аккаунтов инстаграм  Генерация аккаунта – человекоподобные Имя и Фамилия   Генерация почты в любом формате (маил или яндекс)   Работа с прокси, многопоточность   на выходе имеем:   логин инсты:пароль инсты;логин почты:пароль ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать прайс-лист по примеру. Excel

    Создать прайс-лист по примеру. чтобы я мог добавлять туда, редактировать без труда. Прайс должен быть зашифрован от редактирования всеми кроме владельца. По примеру, только колонка кол-ва редактируется другими. Должна быть еще ячейка с курсом и ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Эксперт Python со знанием Clouds/OAuth/Networking

    Здравствуйте, уважаемые коллеги! Требуется разработчик Python для работы в крупном зарубежном проекте. [url=http://www.lavva.com/]http://www.lavva.com/[/url] Тех. требования: Python/Flask/AWS/Heroku Опыт работы: c облачными хранилищами данных на примере AWS S3 с публичными репозитариями Heroku/GitHub/Google/Dashboard SDK: OAuth (Python-OAuthlib, Flask-OAuth, Flask-Request OAuthlib)  Cloud Foundry, Google Cloud Storage JSON API Python Geolocation WiFi, ...

    Python
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 4 программы - MPI

    Задание подробное во вложении - в конце файлов раздел "практическая часть" для всего этого есть последовательный код, так что задача просто распараллелить блог с курсом тут http://naturalmodels.blogspot.ru/ Если взять конкретно лекцию 2 от вторник, 15 сентября 2015 г., ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад