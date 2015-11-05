Сбор данных с корректора газа

необходимо написать программу под винду, с помощью которой будет осуществляться обмен данными с корректором газа ek270 эльстер электроника. А именно на корректоре будет установлена оптоголовка, на компьютере это будет виртуальный com порт. обмен данными Оптический интерфейс (интерфейс1), соответствующий ГОСТ Р МЭК61107; полудуплекс-ный, последовательный с асинхронной передачей данных в соответствие с ISO 1177

Поддержка режима передачи данных “C”

суть программы - снимать с прибора каждый час автоматически показания и складывать их в сформированный csv файл.