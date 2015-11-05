Сбор данных с корректора газа

Написать программу на любом языке. На входе файл со ссылками Эти ссылки по одной передаются в браузер, происходит редикт по ссылке и новую получившуюся ссылку надо записать в файл
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необходимо написать программу под винду, с помощью которой будет осуществляться обмен данными с корректором газа ek270 эльстер электроника. А именно на корректоре будет установлена оптоголовка, на компьютере это будет виртуальный com порт. обмен данными Оптический интерфейс (интерфейс1), соответствующий ГОСТ Р МЭК61107; полудуплекс-ный, последовательный с асинхронной передачей данных в соответствие с ISO 1177
Поддержка режима передачи данных “C”
суть программы - снимать с прибора каждый час автоматически показания и складывать их в сформированный csv файл.
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