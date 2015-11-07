Индикатор на qlua

1 Мне нужно чтобы при возникновении сигнала индикатор выводил в столбец со своим тф, уровень и время - образец таблицы https://s.mail.ru/UXUHMHamgeKo/img-2015-11-07-13-07-45.png

2 Математика поиска сигнала (это мой сигнал) - просьба просто показать как работать с свечками определенного тф и их параметрами - тут по идее можно запустить поиск разных свечных паттернов в т.ч. с учетом объемов, кластерных объемов и т.д.

кратко сведения о том что я сейчас тестирую глазами

1) сравниваем попарно H L O С свечей N-1 и N-2

2) если сравнение по п.1 не попадает в наш диапазон то прекращаем поиск, если попадает то запускаем снова цикл

3) по заданной продолжительности формирования паттерна перебираем N свечей назад

4) ищем свечу у которой abs(O-C) не более чем 50% х abs (H-L), грубо свеча у которой есть "хвост" -----ИИИИИ- или ---ИИИИИ----------- ( повернутно на 90 град )

5) если такую свечу по п.4 нашли, то сравниваем L или H (N-2) чтобы не заходила глубже чем на 50%х(O-C) найденной свечи с хвостом, т.е. грубо говоря свеча N-2 оперлась на середину тела найденной свечи

6) если условие п.5 выполняется то вносим в таблицу уровень abs(L-C)/2 (N-1) и время свечи N-1