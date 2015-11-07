Индикатор на qlua

Интересует цена на разработку парсера каталогов авто запчастей ETKA (VAG), Mitsubishi ASA в базу MySQL (все данные vin, картинки и тд). Это локальные программы, не сайты, имеют свою базу данных.
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1 Мне нужно чтобы при возникновении сигнала индикатор выводил в столбец со своим тф, уровень и время - образец таблицы https://s.mail.ru/UXUHMHamgeKo/img-2015-11-07-13-07-45.png
2 Математика поиска сигнала (это мой сигнал) - просьба просто показать как работать с свечками определенного тф и их параметрами - тут по идее можно запустить поиск разных свечных паттернов в т.ч. с учетом объемов, кластерных объемов и т.д.
кратко сведения о том что я сейчас тестирую глазами
1) сравниваем попарно H L O С свечей N-1 и N-2
2) если сравнение по п.1 не попадает в наш диапазон то прекращаем поиск, если попадает то запускаем снова цикл
3) по заданной продолжительности формирования паттерна перебираем N свечей назад
4) ищем свечу у которой abs(O-C) не более чем 50% х abs (H-L), грубо свеча у которой есть "хвост" -----ИИИИИ- или ---ИИИИИ----------- ( повернутно на 90 град )
5) если такую свечу по п.4 нашли, то сравниваем L или H (N-2) чтобы не заходила глубже чем на 50%х(O-C) найденной свечи с хвостом, т.е. грубо говоря свеча N-2 оперлась на середину тела найденной свечи
6) если условие п.5 выполняется то вносим в таблицу уровень abs(L-C)/2 (N-1) и время свечи N-1
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