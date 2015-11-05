Jetswap.com API

Есть сайт jetswap.com, где можно заказывать клики на разные ресурсы.

Там есть API.

Надо в нем разобраться, и сделать так, что бы я с С+ программы на своем компьютере одним кликом добавлял клики с определенными настройками куда мне надо.

По сути, надо сделать шаблон запроса, куда будет подставляться только ссылка, и именно туда будут литься клики.

Программист по С+ есть отдельно.