Jetswap.com API

Интересует цена на разработку парсера каталогов авто запчастей ETKA (VAG), Mitsubishi ASA в базу MySQL (все данные vin, картинки и тд). Это локальные программы, не сайты, имеют свою базу данных.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт jetswap.com, где можно заказывать клики на разные ресурсы.
Там есть API.
Надо в нем разобраться, и сделать так, что бы я с С+ программы на своем компьютере одним кликом добавлял клики с определенными настройками куда мне надо.
По сути, надо сделать шаблон запроса, куда будет подставляться только ссылка, и именно туда будут литься клики.
Программист по С+ есть отдельно.
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